Cristiano Ronaldo, l’ultimo desiderio di mamma Dolores: “Prima di morire voglio…”

La madre del fuoriclasse portoghese ha un sogno

Il rapporto tra Cristiano Ronaldo e sua madre Dolores Aveiro , si sa, è davvero speciale. E allora ecco perché le recenti parole rilasciate al podcast ADN de Leão come riporta Record da parte della signora che ha cresciuto il fuoriclasse fanno capire che in futuro, neppure tanto lontano, CR7 potrebbe cambiare nuovamente casacca.

ULTIMO DESIDERIO - Parlando al periodico lusitano Dolores Aveiro ha detto: "Ho già detto a mio figlio che voglio vederlo giocare per lo Sporting prima di morire. Se non sarà lui a tornare, allora lascia che sia suo figlio Cristianinho, gioca meglio di Cristiano", ha detto la mamma del portoghese. "All'epoca Ronaldo non aveva un allenatore, ma oggi lui è l'insegnante di suo figlio. Vederli entrambi insieme allo Sporting è il mio sogno". Poi sul passaggio allo United: "In TV si parlava del Manchester City, ma lui mi ha detto: 'Mamma, non preoccuparti di quello che stanno dicendo, perché vado allo United".