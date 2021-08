Cristiano Ronaldo, ma quale mercato: il buongiorno è dedicato al suo profumo…

Il portoghese al centro dei rumors di calciomercato ma sui social non pare pensarci...

Restare alla Juventus oppure no? Sono ore davvero calde in ottica calciomercato per Cristiano Ronaldo. Il cinque volte Pallone d'Oro è tornato al centro di tantissimi rumors che lo vorrebbero lontano dalla Torino bianconera. Complice un tweet arrivato da Qatar che lo accostava al Psg, CR7 deve far fronte alle tante indiscrezioni. Eppure, almeno all'apparenza, niente sembra smuoverlo da quello che è il suo lavoro: il campo, sì, ma anche i prodotti col suo marchio.