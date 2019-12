Cristiano Ronaldo: “Mai avuta una brutta stagione. Ecco quando mi ritirerò…”

“Nel momento in cui il mio corpo non risponderà più nel modo giusto sul campo, allora sarà il momento per me di smettere”, parola di Cristiano Ronaldo. Il portoghese della Juventus si è confessato direttamente dalla Dubai International Sports conference: dalla sua forma, al mantenimento dell’altissimo livello mostrato in questi ultimi quindici anni di carriera. L’asso bianconero ha parlato anche del futuro e di un sogno nel cassetto.

AL MASSIMO – “Non ho mai avuto una brutta stagione nella mia vita, perché sono sempre pronto ad affrontare le sfide”, ha detto Cristiano Ronaldo. “Gioco sempre con l’intenzione di vincere. Nel momento in cui il mio corpo non risponderà più nel modo giusto sul campo, allora sarà il momento per me di smettere. Molti anni fa l’età ideale per smettere di giocare era 30 o 32 anni, adesso vedi ancora giocare le persone di 40 anni”. E ancora: “Il mantenimento del mio livello di successo negli ultimi 15 anni è principalmente legato alla mia perseveranza nell’essere il migliore. Non voglio che le mie parole passino però come narcisismo. Nella vita è tutta una questione di impegno ed equilibrio, la mia storia è semplicemente basata sul fatto di avere in testa un obiettivo e attuare i mezzi per portarlo al termine. Tutti conoscono il mio modo di vivere e il 30% della mia vita è dedicato al calcio. Sottolineo l’importanza dell’equilibrio nell’allenamento, dovrebbe esserci sempre tempo per riposare. Sì, a volte siamo in vena di fare di più, ma l’equilibrio è la formula magica”.

FUTURO – Ma cosa farà CR7 dopo aver appeso gli scarpini al chiodo? Lo racconta lui stesso: “Quando smetterò con il calcio, vorrei riprendere gli studi. Punto molto a studiare, ad acculturarmi, perché purtroppo gli studi che ho fatto non riescono a rispondere a tutte le domande che ho in testa. Una cosa che mi affascina è anche quella di voler provare a recitare in un film“.

CONSIGLIO – In conclusione, Ronaldo manda un bel messaggio e un ottimo consigli per tutti gli atleti e non: “Spero di vivere più di 50 anni per imparare cose nuove e affrontare nuove e diverse sfide. Dobbiamo imparare il meglio dagli altri, e questa è una parte importante della vita che mi ha aiutato a raggiungere questo livello. All’età di 34 anni, ho ancora quella stessa forma fisica, maturata attraverso la diligenza ed il duro lavoro”.