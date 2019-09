Cristiano Ronaldo: “Messi? Sono io il migliore. Non inseguo i record, sono loro che inseguono me…”

Seconda parte dell’intervista rilasciata a ITV da parte di Cristiano Ronaldo. Dopo le prime anticipazioni, in cui il portoghese della Juventus aveva parlato del rapporto con suo padre, ecco alcune dichiarazioni riguardanti l’aspetto sportivo e la competizione con il rivale di sempre, Lionel Messi.

IL MIGLIORE – “Per me sono il numero uno della storia, ma se per alcuni tifosi il numero uno è un altro e io sono il secondo non importa. So di essere nella storia del calcio come uno dei più grandi di sempre”, ha detto Cristiano Ronaldo che poi ha proseguito sul suo rapporto con Messi: “Non siamo amici ma abbiamo condiviso questo palcoscenico per 15 anni. Ho un buon rapporto con lui perché so che mi ha spinto ad essere un giocatore migliore e io ho spinto lui ad essere un giocatore migliore”.

RECORD – E poi, a proposito dei tanti trofei vinti e dei record, CR7 ha detto: “Sesto Pallone d’Oro? Mi piacerebbe e penso di meritarlo. Messi è nella storia del calcio, ma credo di avere altri sette-otto anni per essere al di sopra di lui. C’è una bella differenza riguardo ai successi: non sono io ad inseguire i record, sono i record che inseguono me”.