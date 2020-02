Cristiano Ronaldo nel club dei millenari: contro la Spal per diventare come… Buffon

Cristiano Ronaldo, per oggi CR1000. Nessun errore, il marchio CR7 per questa giornata può essere messo da parte. L’asso portoghese entrerà a far parte del ristretto gruppo dei calciatori millenari.

L’attaccante della Juventus, infatti, nella sfida contro la Spal valida per la 25^ giornata di Serie A, metterà a referto la partita numero 1000 della sua carriera considerando anche gli altri club e la Nazionale. Come il cinque volte Pallone d’Oro, solo un altro calciatore in attività vanta questo record: Gianluigi Buffon. Nonostante due partite discusse, risalenti ai tempi dello Sporting, per Cristiano Ronaldo, secondo il conteggio totale più accreditato dagli archivi e ribadito anche da A Bola, sarà una giornata storica. CR1000, almeno per oggi! Un altro record…