Cristiano Ronaldo, niente isolamento: passeggiata con Georgina e figli…

Hanno fatto molto discutere alcune immagini circolate sui social che immortalano Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez a passeggio con i figli per le vie di Funchal. Terminato il periodo di quarantena dopo il caso di positività del compagno della Juventus Daniele Rugani, CR7 è stato avvistato in compagnia della famiglia.

In Portogallo, infatti, non c’è ancora l’obbligo di rimanere nella propria abitazione ma esistono alcune leggi piuttosto severe che vietano comunque di muoversi salvo confermata necessità. Ecco perché il caso della passeggiata dell’asso bianconero sta facendo molto discutere. Da sottolineare, però, come almeno apparentemente, Cristiano e Georgina mantengano la distanza di sicurezza.

Da capire, adesso, se e quando Cristiano Ronaldo tornerà in Italia…