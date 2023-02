Cristiano Ronaldo, niente voti al The Best: è stato Pepe a rappresentare il Portogallo

Il portoghese non ha votato al The Best ed è stato incaricato Pepe per il Portogallo.

Redazione ITASportPress

Nella serata di ieri sono stati assegnati i Fifa The Best Awards con Lionel Messi votato miglior giocatore del 2022. Un riconoscimento arrivato grazie ai voti di pubblico, giornalisti, commissari tecnici e capitani delle nazionali affiliate alla FIFA.

In queste ore è stata resta pubblica la lista con tutti i voti dalla quale si è scoperto che a rappresentare il Portogallo non è stato Cristiano Ronaldo, teoricamente capitano della Nazionale, bensì il collega Pepe.

CR7, che non figurava tra i possibili candidati al premio in quanto non inserito nelle varie liste, potrebbe aver deciso di non votare lasciando il compito al collega connazionale, uno dei capitano della formazione lusitana.

I voti di Pepe sono stati per Kylian Mbappé, Luka Modric e Karim Benzema. Curiose, come riportato dal Mirror, anche le preferenze del nuovo CT del Portogallo Roberto Martinez che ha votato Messi, De Bruyne e Mbappé, nell'ordine, scegliendo come primo il rivale di sempre proprio di CR7...