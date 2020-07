Cristiano Ronaldo non bada a spese, doppio regalo scudetto: yacht di 27 metri e Bugatti esclusiva

Cristiano Ronaldo è stato assoluto protagonista della stagione della Juventus (e spera di esserlo ancora in Champions League). L’asso portoghese si è aggiudicato quello che è stato il nono titolo di fila per la società bianconera. Quale modo migliore per festeggiarlo se non con due “regalini”?.

Cristiano Ronaldo: yacht di lusso e Bugatti

Ebbene sì, CR7 non ha proprio badato a spese questa volta e si è garantito un super yacht di 27 metri sul quale la compagna Georgina sta già trascorrendo le vacanze insieme ai figli e, ogni tanto, anche con lo stesso calciatore. Come scrive il Sun, infatti, il portoghese ha deciso di acquistare il mezzo extra lusso del valore di poco meno di 6 milioni di euro. Dotato di ogni comfort possibile con tanto di salotto e soggiorno, cinque cabine e sei bagni, ovviamente uno per stanza più quello riservato agli ospiti. Insomma, una vera e propria dimora sul mare.

Ma non solo. Infatti, Cristiano Ronaldo avrebbe finalmente concluso l’affare per avere il modello speciale di Bugatti 110 del quale già si parlava da mesi. Si tratta di una vettura particolare realizzata per celebrare i 110 anni della fondazione del Marchio. Esistono solo 10 esemplari di questa auto. Il suo costo? Circa 8 milioni di euro.

Non osiamo immaginare quale potrebbe essere il “premio” in caso di vittoria della Champions League… Aspettiamo dunque la competizione ad agosto.