Cristiano Ronaldo non si ferma: caccia al record di Trezeguet

Cristiano Ronaldo senza limiti. Il bomber della Juventus è a caccia dell’ennesimo record. Contro la Fiorentina può allungare la striscia di 8 gare in cui è andato sempre a segno: è a -1 dall’ex centravanti David Trezeguet.

CR7 vuole fare gol. Fa parte del suo mestiere ed è sempre riuscito a farlo. Specie ultimamente. Anche nello scorso appuntamento di campionato, al San Paolo contro il Napoli, nonostante il ko della sua squadra, Cristiano Ronaldo ha allungato la sua striscia personale a 8 partite in A sempre in gol, unica vera notizia positiva della serata bianconera. Per il portoghese non sarebbe un record assoluto dato che con la maglia del Real Madrid è riuscito a segnare per ben 11 gare di fila. Ma andrebbe ad eguagliare il bomber francese che vanta la serie più lunga in campionato con la Juventus.