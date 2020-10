Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus, lo Spartak Mosca scherza via social e fa record su Twitter

Curioso episodio avvenuto via social a seguito della notizia della positività al coronavirus da parte di Cristiano Ronaldo. Il calciatore portoghese, impegnato in ritiro con la sua Nazionale, ha contratto il Covid. Su Twitter, lo Spartak Mosca ha accolto la news con un simpatico tweet che è diventato da record…

Cristiano Ronaldo positivo: il tweet dello Spartak Mosca è virale

“Bene, questo significa che il Wolverhampton è rimasto senza metà della squadra prima della partita nel fine settimana”, ha scritto lo Spartak Mosca facendo riferimento ai tanti calciatori portoghesi appartenenti al club inglese che dovranno rimanere in isolamento e quindi saltare, teoricamente, la prossima sfida di Premier League.

Un tweet che in sui social, ed in modo particolare in Russia, ha davvero colpito tanto da realizzare un record di condivisioni e like (oltre 50 mila) mai visto. Risultato che lo stesso Spartak Mosca ha voluto commentare con tanto di precisazione: “Il tweet più apprezzato della storia del calcio russo. E dire che il Wolverhampton non gioca neppure nel weekend ma sarà luned la partita…”.