Cristiano Ronaldo pronto ad aprire nuovo hotel a Manchester: 27 milioni di sterline per 11 piani di lusso

Da una parte il Cristiano Ronaldo calciatore. Dall’altra l’imprenditore. Dopo una lunga stagione di calcio, l’attaccante della Juventus stacca un po’ dal mondo del pallone e pensa agli aspetti di business ed in particolare alla prossima apertura di un lussuoso hotel a 4 stelle da ben 27 milioni di sterline in quel di Manchester.

Cristiano Ronaldo: nuovo hotel di lusso a Manchester

Come riporta il Daily Mail, Cristiano Ronaldo avrebbe intenzione di aprire una nuova struttura alberghiera di lusso da ben 27 milioni di sterline. Dove? In una città a lui molto cara: Manchester. L’hotel sarebbe frutto della sua collaborazione con l’azienda di turismo e intrattenimento Pestana e dovrebbe essere pronta per il 2023. Si tratterà di un albergo da ben 11 piani con 151 camere, una palestra e anche un bar/ristorante sul tetto. La decisione di aprire una nuova struttura deriva dal grande successo già avuto da CR7 con quelli a Madeira, Lisbona, Madrid, New York, Marrakech e Parigi, che hanno già avuto l’ok per la costruzione. soggetti a permessi di costruzione.

Dal sito di Pestana si leggono anche le motivazioni che hanno spinto Cristiano Ronaldo a procedere con la realizzazione dell’albergo a Manchester: “Questo posto si adatta perfettamente alle caratteristiche della città e, dopotutto, questa è la stessa città in cui CR7 ha iniziato la sua carriera internazionale. Oltre al calcio, Manchester è nota per la sua scena musicale, il luogo di nascita della rivoluzione industriale nonché perché possiede una delle più grandi comunità cinesi in Europa”.

