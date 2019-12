Cristiano Ronaldo racconta: “Ecco come è nata l’esultanza col ‘siuuu’…”

“Ho iniziato a dirlo quand’ero al Real Madrid. Quando vincevamo, tutti dicevano ‘siuuu!'”, così Cristiano Ronaldo racconta la nascita della sua esultanza.

Ai microfoni di DAZN, intervistato da Diletta Leotta, il portoghese della Juventus ha spiegato cosa si nasconde dietro quel particolare modo di festeggiare dopo ogni rete: “Ho iniziato a dirlo, non so bene perché. Mi è venuto naturale. Mi ricordo il precampionato a Los Angeles, quando ero al Real Madrid: giocammo contro il Chelsea, io segnai un goal e feci questo movimento con le braccia dopo il gol (il gesto dell’esultanza, ndr). La gente mi chiese: ‘perché lo hai fatto?’. E io ‘Non lo so’. Lo feci, mi girai, ma con naturalezza, perché, come dico sempre, le cose migliori accadono in maniera naturale”.

