Cristiano Ronaldo, retroscena sulla rottura con Jorge Mendes: la minaccia di CR7

Lo abbiamo visto in queste ore fare il proprio debutto ufficiale con l'Al-Nassr in Arabia Saudita, eppure il destino di Cristiano Ronaldo è stato decisamente in bilico fino all'ultimo. Dopo l'addio al Manchester United e il Mondiale non all'altezza e con qualche polemica di troppo, ecco svelato un retroscena importante sulla rottura con il suo storico agente Jorge Mendes.

A riportare la notizia è El Mundo che spiega come CR7 abbia, di fatto, "minacciato" il suo procuratore sull'addio tra loro nel caso in cui non si fosse concretizzato un trasferimento "all'altezza" per il cinque volte Pallone d'Oro.

"Portami al Chelsea o al Bayern Monaco, altrimenti ci separiamo". Sarebbe stato questo l'ultimatum di Cristiano Ronaldo al suo agente Jorge Mendes la scorsa estate. I fatti, poi, come abbiamo visto, sono andati decisamente in modo differente. Tanti rumors e, alla fine, il trasferimento all'Al-Nassr anche perché i due club si sarebbero tirati indietro dopo la mancata preparazione fisica condotta in estate dall'ex Juventus agli ordini di Ten Hag.