Cristiano Ronaldo risponde alle critiche sui social ma è il web non perdona…

Nel mirino dei media e dei tifosi, CR7 ha pubblicato un post motivazionale ma è stato "attaccato" ulteriormente. "Sei un flop", "Messi è meglio di te"

Messaggio motivazionale, scritto in spagnolo, da parte di Cristiano Ronaldo sui social network. Il portoghese della Juventus non sta vivendo - così come la sua squadra - un momento di forma esaltante ma neppure un post decisamente carico di buona volontà il bomber è riuscito a trovare un po' di pace.