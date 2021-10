Cristiano Ronaldo: “Ritiro dalla Nazionale? Non è ancora il momento perché…”

Il portoghese non ha alcuna intenzione di smettere di giocare

NON E' IL MOMENTO - "Ritirarmi dal Portogallo? Perché dovrei?", ha risposto subito Cristiano Ronaldo. "Penso che non sia ancora il momento per questo. Non lo voglio io e non lo vuole la gente. Quando sentirò di non essere in grado di correre, dribblare, tirare, o se la potenza sarà andata via... si vedrà. Ma ora ho ancora tutto quell'insieme di cose quindi voglio continuare perché sono ancora motivato. Proprio questa parola, credo sia la cosa principale. Sono motivato a fare le mie cose, quelle che so fare. Sono motivato a rendere felici le persone e la mia famiglia, i fan e me stesso.Voglio alzare ulteriormente il livello. Non solo per il Portogallo ma anche in Champions League dove voglio più gol, più vittorie, assist... tutto. Mi piace giocare a calcio. Mi sento bene per rendere felici le persone".