Cristiano Ronaldo, segnali importanti sul suo futuro: la Juventus è convinta

Cristiano Ronaldo e la Juventus, un matrimonio destinato a durare. Quello che è stato definito come il colpo del secolo pare dove continuare, almeno fino alla normale conclusione dell’attuale contratto. Il portoghese è stato l’affare che ha fatto alzare l’asticella ai bianconeri che, adesso, puntano alla Coppa che ormai manca da tempo.

Cristiano Ronaldo: segnali sul futuro

Come scrive Goal, in casa Juventus si ragiona seguendo la via della continuità. Ecco perché Cristiano Ronaldo sembra essere destinato a rimanere in bianconero nonostante qualche voce di troppo che ogni tanto viene fuori. Le parti hanno un sogno e lo vogliono realizzare insieme: vincere la Champions League. Anche in virtù di un contratto quadriennale, tutti i segnali sul futuro lasciano pensare ad una storia destinata a proseguire tra CR7 e la Vecchia Signora. Il mercato, ovviamente, può sempre riservare della clamorose sorprese e nulla è mai scontato ma la direzione sembra essere stata stabilità. La Juventus è convinta di poter contare anche sul 5 volte Pallone d’Oro e sulla sua voglia di vincere.

