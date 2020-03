Cristiano Ronaldo sempre più paperone, sarà il terzo miliardario dello sport

I compensi dei calciatori o degli sportivi in generale si sa sono sempre stellari. In Europa abbiamo l’esempio dei calciatori, mentre negli Stati Uniti il basket, la boxe e il football sono tra gli sport più remunerativi. Per non dimenticare poi anche il golf. Solo due sono gli sportivi finora che sono riusciti a superare il miliardo durante la loro carriera, ma adesso abbiamo anche il terzo.

RONALDO – Sui primi due gradini del podio troviamo Tiger Woods e Floyd Mayweather, due leggende rispettivamente di golf e boxe. In questa ristrettissima cerchia ora entra a far parte anche Cristiano Ronaldo. Il portoghese della Juventus infatti quest’estate raggiungerà il miliardo di dollari guadagnati in carriera. Sicuramente il faraonico ingaggio con i bianconeri ha contribuito non poco. A riportarlo è il Sun.