Cristiano Ronaldo si fa un regalo: ecco la Bugatti Centodieci

Cristiano Ronaldo continua ad ingrandire la sua grandissima collezione di super auto. Come riportano diversi siti di informazione, in arrivo in casa del portoghese della Juventus la Bugatti Centodieci di cui sono stati prodotti solamente dieci pezzi.

Un gioiellino da circa 9 milioni di euro presentato l’anno passato come omaggio alla Bugatti EB110 ed equipaggiato con un motore W16 da 8 litri da 1.500 cavalli. Una vettura in grado di andare da 0 a 100 in appena 2,4 secondi e raggiungere una velocità massima di 380 km/orari. Un regalo speciale a se stesso dunque per CR7, che per averla e ammirarla, dovrà però aspettare il 2021, anno in cui è prevista la consegna.