Cristiano Ronaldo, sorriso social con mamma Dolores: è a casa e sta bene

Prima il grande spavento, poi la serenità. Cristiano Ronaldo ha temuto il peggio per sua madre Dolores colpita da un possibile ictus alcune settimane fa. La partenza per il Portogallo per starle vicino e sincerarse delle sue condizioni e, adesso, l’isolamento per l’emergenza coronavirus che li vede felici insieme agli altri cari.

A mostrare le immagini, indubbiamente più serene rispetto alle giornate passate, è lo stesso Cristiano Ronaldo che su Instagram ha dato il bentornato social a sua madre. “Grato di avere mia madre a casa sana e salva. Prendiamoci cura dei nostri cari e stiamo a casa”, ha scritto l’asso della Juventus sul social network nei commenti che accompagnano la foto di gruppo con le sorelle. Dopo le dimissioni, la signora Dolores Aveiro torna a sorridere…