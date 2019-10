Cristiano Ronaldo spaventa la Juventus: “Amo ancora il calcio, ma tra un anno o due…”

Cristiano Ronaldo pensa al futuro e immagina già il suo posto quando avrà appeso gli scarpini al chiodo. Il portoghese della Juventus, intervistato da SportBible, ha parlato di cosa potrà accadere in un futuro non troppo lontano spaventando i tifosi bianconeri e gli amanti del mondo del pallone.

Dopo aver vinto tutto in carriera, CR7 ha le idee abbastanza chiare: “Amo ancora il calcio e adoro far divertire i tifosi. L’età non importa, conta solo la mentalità. Negli ultimi cinque anni ho iniziato a godermi questo processo di vedermi anche fuori dal mondo del calcio. Non so quando accadrà magari tra uno o due anni, non lo so”. Io come Tiger Woods, Lebron James o Roger Federer? Non voglio imitare nessuno, devi essere sempre te stesso. Ma nel frattempo puoi prendere spunto da altri buoni esempi, come campioni di altri sport. Anche i CEO delle grandi aziende sono sempre motivati e devono lavorare sodo per ottenere risultati. Tutti hanno pressione nel loro lavoro, è il modo in cui la gestisci che conta. Devi fidarti di te stesso. Nel calcio ho più controllo, perché so cosa posso fare. Negli affari è più difficile perché dipendi da altre persone, ma ho una buona squadra”.

IL NUMERO UNO – Diventato il più forte in campo, Cristiano Ronaldo vuole esserlo anche sotto altre vesti ma per farlo serve tanto lavoro: “Nel calcio mi ci sono voluti anni di lavoro e di passione per raggiungere quello che ho ottenuto. Fuori, beh, non sono ancora a quel punto. Ma sono un tipo competitivo e non voglio essere il numero due o tre. Voglio sempre essere il numero uno. E sono convinto che ci riuscirò, al 100%”.