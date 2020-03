Cristiano Ronaldo spaventa la Juventus: possibile addio in estate per colpa del coronavirus

Cristiano Ronaldo spaventa la Juventus. L’asso portoghese sta vivendo i suoi giorni in casa in Portogallo a causa dell’emergenza coronavirus che ha colpito l’intero mondo. Insieme all’attaccante, la sua compagna Georgina e il resto della famiglia.

Ma il tema calcio, inevitabilmente, resta quello principale nella vita del bomber. Ecco perché, dopo il bel gesto compiuto insieme al resto della squadra e all’allenatore Maurizio Sarri del taglio dello stipendio, in ottica futura si deve parlare anche del destino del giocatore che potrebbe anche non essere alla Juventus.

Secondo Il Messaggero, infatti, esiste un grande dubbio su CR7: quest’estate accetterà anche un possibile ridimensionamento, ed eventualmente la proposta di un nuovo ingaggio? (attualmente percepisce 31 milioni di euro a stagione). Questa la domanda dettata dall’inevitabile crisi economica portata dal coronavirus. Ecco perché, stando a quanto si legge, per il portoghese potrebbero aprirsi almeno tre scenari. La prima pista porterebbe alla cessione, ma sarebbe molto complicata. La seconda la permanenza senza rinnovo, e una terza con il rinnovo di un anno, con possibilità di spalmare l’ingaggio su tre stagioni invece di due. Tanti dubbi per Cristiano Ronaldo e la Vecchia Signora e la pista Real Madrid… non è poi così improbabile.