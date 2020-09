Cristiano Ronaldo, ‘sponsor’ per Madeira: “Votatela come Isola più bella d’Europa…”

Madeira è sicuramente conosciuta, almeno nell’ambiente calcistico, per aver visto nascere il talento di Cristiano Ronaldo. L’attaccante, ora alla Juventus, si è sempre mostrato molto legato al Portogallo e alla sua città natale così tanto che nelle scorse ore ha deciso di farle da vero e proprio sponsor con un messaggio su Twitter nel quale invita tutti a votarla come l’Isola più bella d’Europa per il 2020.

Cristiano Ronaldo ‘sponsor’ per Madeira

“Sicura, incantevole e straordinariamente bella, Madeira è già l’Isola più bella per me”, ha scritto Cristiano Ronaldo su Twitter. “Vota l’isola di Madeira come la migliore isola d’Europa 2020. Io ho già votato, e tu? Portiamo questo premio nella mia isola natale “, ha scritto il portoghese che evidentemente, non contento dei tanti successi in carriera, punta a giocare un ruolo decisivo anche in questo senso.

Il suo post è stato visualizzato da centinaia di migliaia di utenti e ha ricevuto oltre 29 mila like. Insomma, CR7 vuole essere il numero uno in ogni settore. Ora anche in quello “turistico”.