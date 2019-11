Cristiano Ronaldo stacca Messi nella classifica generale delle triplette

L’attaccante della Juventus e della nazionale portoghese, Cristiano Ronaldo, ha aumentato il vantaggio sull’attaccante del Barcellona e dell’Argentina Lionel Messi in merito al numero delle triplette realizzate. Ronaldo ha segnato tre gol nella partita del nono round della fase di qualificazione del campionato europeo 2020 con la nazionale lusitana alla Lituania. Ora CR7 ha 55 triplette nella sua carriera (46 per la squadra di club e 9 per la squadra nazionale). Lionel Messi ha 52 triplette (46 per la squadra di club e 6 per la squadra nazionale).