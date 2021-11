Cristiano Ronaldo: sue maglie all’asta per aiutare la Royal British Legion

Le maglie del portoghese per aiutare l'associazione benefica che sostiene i veterani di guerra e le loro famiglie

Due maglie di Cristiano Ronaldo saranno messe all'asta per aiutare la Royal British Legion. Come riporta il Sunche cita il Daily Mail, le divise da gioco utilizzate dal campione portoghese del Manchester United nelle recenti sfide contro il Tottenham e contro il Manchester City verranno vendute per aiutare l'associazione di beneficenza che si occupa di dare sostegno, economico e psicologico, ai veterani di guerra inglesi e alle loro famiglie.