Cristiano Ronaldo supera Pelé ma O’Rey non ci sta: sui social si definisce “miglior marcatore di tutti i tempi”

Con la doppietta contro l’Udinese Cristiano Ronaldo ha messo la freccia superando Pelé nella classifica dei bomber di sempre nella storia del calcio: 758 gol, uno in più del brasiliano. O’Rei però ha sempre ribadito di essere lui il miglior marcatore di tutti i tempi e ha deciso di definirsi ulteriormente in tal modo aggiornando il suo profilo Instagram.

Sul noto social network, O’Rey ha dichiarato di aver segnato segnato 1283 gol aggiungendo nella bio del profilo la definizione di “Leading Goal Scorer of All Time”, ovvero miglior marcatore di tutti i tempi.

I gol ufficiali

Una vera e propria prova di forza da parte dell’ex storico campione brasiliano che, tuttavia, non trova riscontro nei dati ufficiali. Nella classifica ufficiale stilata dalla RSSSF (Fondazione Statistiche Rec.Sport.Soccer) Pelé si colloca solamente al terzo posto con 757 reti segnate dietro Cristiano Ronaldo (758) e Josef Bican (759), leggenda dello Slavia Praga. Alle spalle del brasiliano anche un’altra indimenticata leggenda del calcio come Romario (743), mentre Lionel Messi si colloca al quinto posto in questa speciale graduatoria a quota 714.