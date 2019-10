Cristiano Ronaldo, tabù punizioni: nessun gol su 28 tentativi

L’eterno duello tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi prosegue anche a distanza. Nel giorno in cui il mondo del pallone festeggia le 50 reti in carriera su calcio piazzato dell’argentino, impossibile non pensare anche al portoghese e ai numeri decisamente ‘non da lui’.

Infatti, per l’attaccante della Juventus, fa strano leggere alcune statistiche. Per Cristiano Ronaldo, parlare di calci di punizione, è ormai un vero e proprio tabù. Con la maglia della Juventus, CR7 non è riuscito ancora a segnarne uno. Sono 28 i tentivati ma ancora nessun gol. 7 punizioni sono state parate, ben 19 finite sulla barriera mentre 2 fuori dallo specchio della porta.