Cristiano Ronaldo, toccata e fuga alla Continassa: niente allenamento

Il fuoriclasse portoghese sempre più lontano dalla Juve

Cristiano Ronaldo è sempre più lontano dalla Juventus . L'attaccante portoghese era arrivato questa mattina alla Continassa ma non per svolgere il consueto allenamento di vigilia del match contro l'Empoli. Il cinque volte Pallone d'Oro non si allenerà con la squadra di Allegri in vista della sfida di campionato. Probabile che la visite di CR7 sia stata per dare l'addio ai compagni.

Ieri il suo agente Jorge Mendes ha incontrato i dirigenti bianconeri a Torino in un clima che, pare, non sia stato dei più cordiali. La Juventus si è detta pronta a dare il via libera all'attaccante a patto che arrivi una cifra intorno ai 25 milioni di euro per lui. A quel punto il potente procuratore si è subito messo in contatto col Manchester City, squadra al momento in pole position per arrivare alle prestazioni del campione portoghese.