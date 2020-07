Cristiano Ronaldo ‘tradito’ da un connazionale: “Non posso dire sia il più talentuoso con cui ho giocato”

Cristiano Ronaldo ‘tradito’ da un suo connazionale. Ebbene sì, l’asso portoghese della Juventus non è considerato il più talentuoso calciatore col quale Manuel Fernandes abbia mai giocato. Manuel Henrique Tavares Fernandes, meglio noto solo come Manuel Fernandes appunto, è un centrocampista del Krasnodar e ha avuto modo nell’arco della sua carriera di giocare con diversi assi del mondo del pallone. Come scrive Sportx, il connazionale di CR7, però, non ha voluto schierarsi in favore del cinque volte Pallone d’Oro.

Manuel Fernandes: tradimento a Cristiano Ronaldo

“Non posso dire che Cristiano Ronaldo sia il giocatore col maggiore talento col quale abbia mai giocato”, ha esoridto Manuel Fernandes. “Se lo facessi sarebbe ingiusto nei confronti di calciatore del calibro di David Silva, David Villa, Figo e Deco. Ognuno di questi ha avuto un livello fantastico, sapevano letteralmente fare tutto sul campo”. Insomma, un tradimento in piena regola dato che il centrocampista, a quanto pare, preferisce non andare contro altri due portoghesi come Figo e Deco che hanno scritto pagine importantissime della storia del calcio.

QUI LE NEWS DI GOSSIP