Cristiano Ronaldo “tradito” dal CT del Portogallo: Santos non ha votato per lui al FIFA The Best

Il commissario tecnico del Portogallo non ha votato per CR7

Nella giornata di ieri è andata in scena la premiazioni del FIFA The Best che assegna i trofei per i migliori calciatori dell'anno. Robert Lewandowski si è aggiudicato il riconoscimento per il 2021 dopo la "beffa" per il Pallone d'Oro. Ma a far parlare è anche la posizione di Cristiano Ronaldo, solamente settimo e "tradito" persino dal suo commissario tecnico Fernando Santos.