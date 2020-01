Cristiano Ronaldo trionfa ai Globe Soccer Awards e non bada a spese: look da 630 mila euro

Premiato come giocatore dell’anno durante i Globe Soccer Awards di Dubai, Cristiano Ronaldo non è certo passato inosservato. Capigliatura nuova di zecca, con tanto di codino, ma anche vestiario e accessori extra lusso…

Come riporta AS, infatti, il portoghese a sfoggiato un abbigliamento da 630 mila euro. L’asso della Juventus ha indossato al polso sinistro un orologio Rolex da 380 mila euro, un anello con un diamante giallo da 200 mila euro oltre ad un altro anello di diamanti da 50 mila euro. Insomma, CR7 non ha proprio badato a spese…