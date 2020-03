Cristiano Ronaldo vale quanto Lukaku per Transfermarkt: il portoghese li blocca su Instagram

Permaloso Cristiano Ronaldo che se la prende dopo essere stato paragonato a Romelu Lukaku in termini di valore economico. A far storcere il naso al portoghese è stata la valutazione di Transfermarkt, noto portale di riferimento per le quotazioni economiche dei calciatori.

CR7 non avrebbe gradito di essere stato equiparato all’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku e avrebbe bloccato proprio l’account Instagram di Transfermarkt, che ha lamentato di non poter “taggare” il campione della Juventus proprio per questo motivo. 75 milioni, questa la cifra che non è piaciuta al giocatore della Vecchia Signora, la stessa appunto del bomber nerazzurro.