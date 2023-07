Cristiano Ronaldo, vicini stufi per lavori alla sua villa: “Sembra un ospedale”

"Hanno costruito questa casa per tre anni. È così grande che sembra un ospedale. La mia strada è stata chiusa per mesi a causa di questa costruzione e il mio giardino è pieno di polvere. E tutto questo solo perché il faraone Ronaldo possa costruire la sua piramide". Sarebbero queste le lamentele che arrivano nei confronti di Cristiano Ronaldo da parte dei suoi vicini in Portogallo. Secondo quanto si apprende dalla rivista Look e da alcune testimonianze riprese anche dal Daily Mail, il portoghese e Georgina avrebbero fatto davvero arrabbiare i vicini svolgendo una nuova serie di lavori sulla proprietà da 28 milioni di sterline a Lisbona.