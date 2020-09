Cristiano Ronaldo “vince” ancora: è l’atleta più ammirato del mondo. Battuti anche Messi e Jordan

Interessante classifica diffusa nelle scorse ore da parte di YouGov che ha stilato la classifica dei personaggi più ammirati al mondo nel 2020. Tra questi, anche molti politici, imprenditori ma anche sportivi. Non potevano mancare Lionel Messi e soprattutto Cristiano Ronaldo. Quest’ultimo, sesto nella classifica complessiva, ma primo tra gli sportivi.

Cristiano Ronaldo atleta più ammirato

Come si nota dalla speciale classifica, l’asso portoghese della Juventus risulta al sesto posto. Cristiano Ronaldo è il primo sportivo della graduatoria. Alle sue spalle l’eterno rivale Lionel Messi che si posiziona all’undicesimo posto. Ancora più dietro, un ex grandissimo dello sport, ed in particolare del basket: il campione NBA Michael Jordan.

A vincere la classifica degli uomini più ammirati del mondo nel 2020 è stato l’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Presente in classifica anche Putin (12°) e Donald Trump (15°).

WANDA NARA E IL LOOK MOZZAFIATO