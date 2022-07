Cristiano Ronaldo vuole lasciare lo United per difendere record gol Champions da Messi: il retroscena

Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe non essere al Manchester United . Il portoghese sembra intenzionato a lasciare il club inglese per andare a giocare in una squadra che disputi la Champions League. Ecco perché prende ancora maggiore valore la supposizione dell'ex calciatore Tony Cascarino che a talkSPORT ha detto la sua riguardo la reale motivazione che starebbe spingendo il portoghese a lasciare i Red Devils.

"Ma tutto questo va bene fino a quando vinci. Se non lo fai... Ecco perché quando non vinci hai un problema. L'ho detto anche quando eravamo fuori onda. Ho il sospetto che molto della sua voglia di cambiare dipenda dal fatto che CR7 abbia 141 gol in Champions League e Lionel Messi 125. Non vuole non giocare la prossima edizione della Champions perché vuole essere il miglior marcatore della competizione. Questo è Ronaldo, è fatto così".