Cristiano Ronaldo: “Zidane è stato speciale per me, un’amicizia che durerà per sempre”

Si è raccontato a Dazn il campione della Juventus Cristiano Ronaldo, uno dei calciatori più forti della storia del calcio. Arrivato in bianconero la scorsa estate, in carriera ha fatto le fortune soprattutto del Real Madrid, con cui ha vinto una serie infinita di trofei, lasciando sempre il segno. L’arrivo di Zinedine Zidane sulla panchina dei blancos è stata fondamentale per l’exploit degli ultimi anni: “La sicurezza di un giocatore non dipende solo dal giocatore stesso, ma anche da chi si ha intorno, gli altri giocatori e l’allenatore. Zidane mi ha fatto sentire speciale, un pezzo importante del gruppo. Io sono rimasto sempre lo stesso, non ho cambiato il modo di giocare, ma lui mi ha aiutato tanto, dandomi forza. Io ho sempre stimato il francese, l’ho conosciuto meglio e sono diventato ancora più un suo fan”.

PREGI – “Mi hanno colpito il suo modo di essere, il suo modo di parlare, il suo modo di gestire la squadra e come mi ha trattato. Mi diceva sempre di rimanere tranquillo e che sarei stato l’unico a fare la differenza nel team, mi ha dato fiducia in qualsiasi occasione”. Insomma, una serie di parole al miele nei confronti di Zidane: “Apprezzo il suo essere aperto con me e la sua onestà nei mie confronti. Porterò per sempre con me l’amicizia con lui, è proprio una bella persona”.