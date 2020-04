Cristiano Zanetti: “Ripresa dei campionati? Dalla Juventus messaggio chiaro…”

Continua a tenere banco la questione relativa alle possibilità di portare a termine la stagione calcistica, attualmente sospesa a causa dell’emergenza Coronavirus. Sull’argomento, a Voce Giallorossa, è intervenuto l’ex centrocampista Cristiano Zanetti.

RIPRESA – “Credo che la decisione della Juventus sul taglio degli stipendi sia un chiaro segnale, penso che sarà dura riprendere. Ci vorranno dei mesi prima che tutto torni alla normalità, anche quando torneremo ad uscire di casa il virus, finché non verrà trovato un vaccino o una cura, continuerà a circolare. La possibilità di giocare d’estate a me piacerebbe, ma senza un vaccino mi sembra difficile che possa concretizzarsi. Lo scudetto credo che non debba essere assegnato, al contrario dei posti europei e delle retrocessioni”.

TOMMASI: “PER FINIRE IL CAMPIONATO SERVONO 43 GIORNI”