Critiche per Pallone d’Oro a Messi: suo padre risponde sui social…

Il padre de La Pulce commenta a modo suo le critiche per l'assegnazione del trofeo al figlio

Non è andata giù a molti esperti di calcio e protagonisti del settore, l'assegnazione del Pallone d'Oro 2021 a Lionel Messi. Tanti gli ex atleti che si sono schierati in modo palese "contro" il settimo trofeo vinto da La Pulce. Non tanto per quello che rappresenta il calciatore argentino, ma per chi avrebbe forse meritato maggiormente il premio: Robert Lewandowski. Se il 30 del Psg ha espresso la sua opinione sul palco, suo padre lo ha fatto via social rispondendo in modo piuttosto chiaro alle voci negative sul conto del figlio.