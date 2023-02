Croazia, CT Dalic non vota ai The Best e spiega: “Poco rispetto per noi”

Parlando dei singoli nominati ai premi Fifa, Dalic ha sottolineato: "Guardando l’elenco dei 14 candidati per il miglior giocatore maschile della FIFA - a parte il grande Luka Modric -, dove sono gli altri giocatori croati? Non voglio citare i nomi dei giocatori internazionali che sono tra i finalisti perché ho un enorme rispetto per ogni giocatore e allenatore che è stato nominato, ma non c’era davvero posto per Mateo Kovacić in quella lista, anche se ha vinto la Coppa del mondo per club FIFA e ha giocato una brillante Coppa del mondo in Qatar? E Gvardiol? Dopo tutto, è stato inserito tra i Top 11 sia per la Coppa del Mondo che per la Bundesliga dalla maggior parte degli esperti. E Dominik Livaković non meritava di essere uno dei cinque finalisti per il miglior portiere maschile FIFA dopo tutto quello che ha fatto in Qatar?".