Croazia, pari e rimpianti: l’Azerbaijan impone l’1-1, primato a rischio

La Croazia torna a balbettare. I vicecampioni del mondo non vanno oltre il pareggio contro il modesto Azerbaijan. Non basta la rete di Modric su calcio di rigore dopo 11 minuti. I biancorossi conducono la gara per larghi tratti, ma non riescono a chiudere la partita, fallendo anche occasioni piuttosto agevoli. Così, al 72′ arriva la beffa con Khalilzade che infila il portiere croato con un sinistro preciso. La Croazia non ha la forza per riportarsi avanti ed ora guarda con timore gli sviluppi del proprio girone. Infatti, in caso di vittoria dell’Ungheria contro la Slovacchia, i finalisti all’ultimo Mondiale si troverebbero a condividere la vetta con i magiari.