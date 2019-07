Crouch dice basta e annuncia il ritiro: “Questo fantastico gioco mi ha dato tutto…”

Peter Crouch è da oggi ufficialmente un ex calciatore. Attraverso il proprio profilo Instagram e Twitter è lui stesso ad annunciare il ritiro dal calcio giocato.

L’ormai ex attaccante, all’età di 38 anni, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. “Dopo averci pensato molto questa estate ho deciso di ritirarmi dal calcio. Questo fantastico gioco mi ha dato tutto. Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato e che mi sono stati vicini in tutto questo tempo, ha scritto Crouch.

In passato, Crouch aveva indossato maglie prestigiose come quella di Liverpool e Tottenham oltre che quella della Nazionale inglese con la quale ha disputato i Mondiali del 2006 e del 2010. Per gran parte della sua carriera, dal 2011 al 2019 Crouch ha vestito la maglia dello Stoke City mentre nell’ultima stagione, dal gennaio 2019 era passato al Burnley.