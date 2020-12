Crouch e la VAR: “Neppure la mia fata madrina può fare qualcosa per sbarazzarsene. Bisognerebbe…”

Torna a parlare Peter Crouch e lo fa nel corso della sua rubrica per il Daily Mail “Ask Crouchie”. L’ex attaccante ha parlato ancora una volta della VAR confermando la sua opinione contraria alla tecnologia e auspicando, presto, un cambiamento, almeno per quanto riguarda la regola del fuorigioco.

“Tutti sanno cosa provo per VAR, ma nemmeno la mia fata madrina può soddisfare il desiderio di sbarazzarsene una volta per tutte”, ha detto a modo suo Crouch. “Purtroppo il sistema è stato implementato, c’è e ci sarà. Quindi dico questo: bisogna cambiare l’interpretazione della definizione di fuorigioco. Eliminiamo queste sciocchezze con gomiti e dita dei piedi, con maniche della maglia e ascelle, e stabiliamo la regola che se i giocatori sono allo stesso livello, l’attaccante è nella posizione corretta. Se c’è un divario (luce) tra il difensore e l’attaccante, allora questa è una posizione di fuorigioco altrimenti no. Sarebbe tutto più facile così”.