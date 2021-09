Crouch: “Ho scommesso che Salah segnerà più di Cristiano Ronaldo ma…”

Parla l'ex attaccante nella sua rubrica per il Daily Mail

Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United potrebbe far perdere un po' di soldi a... Peter Crouch. A raccontarlo è stato lo stesso ex giocatore che nella sua rubrica per il Daily Mail ha rivelato anche un aneddoto relativo al ritorno del portoghese in Premier League e ad una scommessa fatta con un sostenitore Red Devils.