Crouch: “I calciatori spesso prendono in giro i tifosi sui social perché…”

Le parole dell'ex calciatore

Intervenuto nel corso del Podcast Footballco Business, l'ex attaccante ha spiegato la sua visione: "Penso che a volte i tifosi possano essere manipolati in qualche modo dai giocatori sui social, perché questi non parlano da soli e questo mi dà frustrazione e mi preoccupa. Voglio dire, adesso quando i giocatori non hanno giocato bene o qualcosa del genere, esce sempre un tweet o un messaggio del tipo 'i fan sono stati fantastici', 'mi dispiace, non abbiamo potuto fare meglio', 'torneremo più forti la prossima settimana'". Messaggi che per Crouch sono finti: "Sono gli stessi tre tipi di messaggi che vengono sfornati ogni volta. E penso che a volte sia come gettare fumo negli occhi ai tifosi, perché ricordo quando ero giocatore e vedevo quel tipo di messaggio, pensavo spesso che magari quel giocatore non avesse lavorato come avrebbe dovuto. Poi adesso il gocatore può vedere su Instagram il giocatore che si allena e ha un personal trainer e magari pensa che si sta davvero allenando, ma magari non è così. Insomma, ripeto, vedere che spesso stanno solo prendendo in giro le persone per me è frustrante".