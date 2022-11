Crouch: “Io sempre deriso per il mio aspetto. Per un periodo bevevo troppo”

"All'improvviso sono passato dalla persona per strada che mi prendeva in giro alle 30.000 persone in uno stadio che ti urlavano contro oscenità e ridevano del mio aspetto. E' stato difficile. Ero andato così male che mio padre finì per litigare con gli altri tifosi. Mia madre continuava a piangere , io venivo maltrattato. Amavo il calcio ed era quello che volevo fare, ma valeva la pena tutto questo? All'Old Trafford mi fischiarono. Forse perché ero un po' diverso e non sono stato visto come dovrebbe essere un attaccante dell'Inghilterra. Mia madre era a pezzi, il momento più orgoglioso della mia vita è stato un po' portato via per questo. Quando non segnavo con il Liverpool venivo ridicolizzato, è stata dura. Volevo solo nascondermi in una stanza buia. In quel periodo non volevo uscire, mio padre mi portava fuori per bere qualche birra e probabilmente ho bevuto un po' di più di quanto un giocatore di Premier League dovrebbe fare, ma ne avevo bisogno in quel periodo".