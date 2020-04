Crouch sceglie i cinque calciatori più forti del mondo: guida la classifica Ronaldo il Fenomeno…

Peter Crouch nomina Ronaldo, il Fenomeno, come il calciatore più forte di sempre, scegliendo in una lista di cinque calciatori. Parlando a BT Sport, l’ex bomber inglese ha fatto la sua top 5 inserendo anche altri grandissimi del mondo del pallone tra cui Ronaldinho e Zidane, entrambi sul podio.

I MIGLIORI – Dovendo scegliere tra cinque nomi, Crouch ha fatto la sua classifica mettendo, nel seguente ordine, i grandi protagonisti del passato: Ronaldo, Zidane, Ronaldinho, Scholes e Xavi. “Difficile stilare una lista di preferenze. Ma devo mettere Ronaldo, il Fenomeno, davanti a tutti. Molto lo ricordano adesso perché grasso, ma dobbiamo portare rispetto al Fenomeno e per quel nome che si è guadagnato. Ha sempre amato e onorato il calcio e la bellezza di questo sport. Guardavo le sue partite e registravo tutto. Ad ogni suo tocco provavo ammirazione e stupore. Il suo soprannome è perfetto. Per me è fenomenale. Il numero uno”. E ancora la classifica prosegue con Zidane al secondo posto e Ronaldinho al terzo: “Difficile scegliere ma metto Zidane secondo. Era migliore. Ma è anche vero che Ronaldinho era il numero uno per certi giochetti. Gli avversari non sapevano mai cosa potesse fare”. Fuori dal podio, poi, Scholes e Xavi: “Paul è il numero 4 e Xavi il numero 5 anche se mi fa male metterlo al quinto posto. Lui dettava il ritmo delle partite, ma Scholes poteva fare tutto. Aveva più armi di Xavi”.