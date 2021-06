Crouch torna nel suo primo club: nuovo dirigente del Dulwich Hamlet

Nuovo ruolo per l'ex attaccante inglese

Nuova avventura per l'ex attaccante di Liverpool e Inghilterra Peter Crouch che dalle prodezze sul campo era passato al ruolo di commentatore tv ed editorilista e, adesso, anche dirigente di un club. Non uno a caso: il suo primo da professionista, il Dulwich Hamlet, squadra in cui ha esordito a 17 anni.