Cruijff risponde a Owen: “Ma quale assurdità! Atletico a prova di bomba”

In casa Liverpool l’eliminazione dalla Champions League rimane un episodio scioccante. In pochi sono riusciti a riprendersi dalla sorprendente sconfitta per mano dell’Atletico Madrid. C’è chi si è scagliato contro gli spagnoli, criticando il loro gioco. Un esempio è Michael Owen. L’ex Reds ha twittato: “Per favore, risparmiatemi tutte queste inevitabili assurdità del capolavoro di Simeone. Non c’è niente di geniale nel mettere dietro la palla 11 calciatori di alto livello”.

REPLICA – Una frecciata a cui ha risposto Jordi Cruijff. Il figlio del grande Johan ha replicato sulle colonne di Diario Sport: “Sono sorpreso dal rumore generato dall’eliminazione del Liverpool. Capisco la frustrazione perché era di gran lunga la squadra migliore ad Anfield e nessuno sarebbe rimasto sorpreso se avesse vinto 3-0 ma non condivido questo sforzo per condannare l’Atletico. Quando una squadra come il Liverpool è così superiore non c’è altra alternativa che difendersi con tutto ciò che si ha a disposizione. E se c’è una squadra in grado di concentrare tutto il loro carattere e disciplina per ottenere questo tipo di risultato, quella è l’Atletico. Hanno una forza mentale a prova di bomba per far fronte al tipo di assedio in cui si trovavano contro una squadra del Liverpool che ha dominato tutte le sfaccettature del gioco moderno. Ogni squadra ha bisogno del proprio DNA. Lo spirito combattivo dell’Atletico Madrid è il loro ed è perfettamente incarnato da Simeone”.