Cruz, che affondo: “L’Inter non vinceva per colpa di Calciopoli. Balotelli? Credeva di essere Pelé…”

Intervista senza peli sulla lingua per Julio Ricardo Cruz, ex attaccante che in Italia ha vestito le maglie di Bologna, Inter e Lazio. L’argentino, ai microfoni di infobae, ha tuonato contro Calciopoli ed ha bacchettato Mario Balotelli, oggi al Brescia.

CALCIOPOLI – “Mi ricordo di una partita contro la Juventus giocata con il Bologna. Stavamo vincendo 2-0 e stavamo gestendo in tranquillità, ma gli ultimi minuti furono qualcosa di incredibile: ci fischiarono tutto contro e vennero dati 7 minuti di recupero. Ogni contatto era fallo per loro, alla fine pareggiammo. Poi, dopo, venne tutto alla luce e fu qualcosa di molto forte: il calcio italiano è visto in tutto il mondo. Da Calciopoli in poi l’Inter ha iniziato a vincere, prima non poteva, perdeva partite incredibili. Alcune partite mi sembravano strane: mi facevano fallo da rigore e dicevano che avevo simulato”.

BALOTELLI – “Ha grande potenziale, ma conta anche la testa. All’inizio era calmo ed umile, poi ha segnato alcuni gol importanti ed ha partito di testa, o lo hanno fatto partire. Gli hanno fatto credere di essere Pelé, invece era solamente agli inizi”.

