Cska, Elvira Todua: “Concesso fare sesso prima della partita”

La Todua ha anche parlato dei diritti in caso di gravidanza

Elvira Todua, portiere della nazionale femminile russa e del CSKA Mosca, ha affermato che le ragazze, a differenza degli uomini, possono fare sesso prima delle partite di calcio. “E' normale che le donne possono farlo mentre per gli uomini so che molti allenatori lo hanno proibito" ha detto Elvira, 35 anni, sul canale YouTube Comment.Show. Sul tema della gravidanza nel calcio femminile la Todua ha affermato: “I nostri contratti prevedono che il club sia obbligato a pagare anche in caso di maternità. Abbiamo una clausola del genere nei nostri contratti al CSKA, ma non è così ovunque. So che in altri club il contratto viene risolto in caso di gravidanza". A Elvira Todua ha mandato un messaggio anche il portiere della Juventus Gigi Buffon ricevendo i ringraziamenti della calciatrice russa.