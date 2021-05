CT del Belgio Martinez contro Rudiger: “Fallo su De Bruyne? Lo ha fatto apposta”

Il commissario tecnico difende il suo giocatore e accusa il rivale riguardo il contatto nella finale di Champions League

Rischia di proseguire l'onda post finale di Champions League. Non tanto per il risultato in sé, quanto per il particolare episodio che ha visto protagonisti il difensore del Chelsea Antonio Rudiger e il fantasista del Manchester City Kevin De Bruyne . Il giocatore Citizens, a seguito di un'ostruzione da parte del rivale, è stato obbligato a lasciare il campo visibilmente scosso e dolorante. Una botta che, poche ore dopo, si è rivelata essere davvero forte tanto da causare al belga una doppia frattura .

POLEMICA - Proprio in difesa dell'asso del Manchester City è intervenuto Roberto Martinez, CT del Belgio, che ha commentato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale l'episodio contestato. Le sue parole suonano come delle pesanti accuse al difensore ex Roma Rudiger: "Per me Rudiger è stato molto fortunato. Avrebbe meritato il cartellino rosso", ha detto il commissario tecnico. "Quando si vedono i replay non c'è alcun dubbio. Lui è andato volontariamente contro Kevin lasciando il suo corpo lì, con forza eccessiva e con imprudenza. Kevin non è un giocatore che cade senza motivo. Ha avuto una commozione, vedremo se riuscirà a recuperare in tempo per l'Europeo".